Gasperini: “Vaccini ai calciatori? Sono poche dosi e serveno a chi è maggiormente esposto”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, durante la conferenza stampa pre match contro l’Udinese ha parlato di una probabile vaccinazione di tutti i calciatori: “Vaccini ai calciatori? Non so se sia possibile, sono veramente poche dosi. Quest’ultime vanno indirizzate a chi è maggiormente esposto con la speranza che ne possano arrivare in quantità maggiore. Noi siamo controllati e tutelati sempre quindi non siamo una priorità. Spero si risolva tutto al più presto. Da inizio lockdown abbiamo fatto almeno 100 tamponi a testa”.