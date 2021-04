Gallo: “Zielinski positivo al test rapido perché ha gli anticorpi. Al Napoli manca un leader”

Massimiliano Gallo, direttore del giornale “Il Napolista”, ha rilasciato alcune dichiarazioni per “Il Sogno nel Cuore” su 1Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Zielinski è risultato positivo al test rapido poichè ha già avuto il Covid ed il test ha riscontrato solo gli anticorpi precedenti. Il polacco può tranquillamente giocare domani. Ci sono 7 positivi nella nazionale italiana tra questi anche Bonucci. Non saprei dire se a Napoli è stato un leader Pandev perché è una persona molto riservata. A Napoli manca un leader come Reina Cavani o Albiol. Per quanto riguarda il silenzio stampa io sono d’accordo perché Gattuso avrebbe potuto destabilizzare l’ambiente con alcune dichiarazioni. Per quanto riguarda invece il portiere del Verona Silvestri, bisogna prima capire il futuro del portiere italiano Meret. sono tre anni che sta a Napoli ma non è stata un’esperienza del tutto positiva”.