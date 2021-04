Fiorentina, Iachini: “Callejon? Ha avuto sfortuna a inizio stagione, ha qualità e per noi è un giocatore importante”

Beppe Iachini, è da poche settimane ritornato sulla panchina della Fiorentina dopo l’addio di Prandelli, nella conferenza stampa ha parlato della situazione attorno a Josè Callejon e della sua gestione:

“Ha qualità importanti e mi farà piacere recuperare anche lui per la causa viola, può darci ancora tanto. È arrivato per sostituire Chiesa, purtroppo appena arrivato ha avuto il Covid e nella mia gestione non è stato disponibile, poi cosa sia accaduto non lo so. È un giocatore importante, dobbiamo fare in modo di ritrovarlo”.