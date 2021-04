Delio Rossi: “Gattuso? Non ha sbagliato ma ha troppo carisma”

Delio Rossi, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante ‘Marte Sport Live’: “L’allenatore deve pensare solo ad allenare, i calciatori pensano alle trappole. Costruzione dal basso? Dipende sempre dalla squadra e dagli interpreti che mi trovo davanti. Molte volte si vogliono imitare squadre e allenatori importanti con scarsi risultati. Gattuso? Si lo conosco, l’ho allenato e l’ho visto crescere. Non ha sbagliato ma ha tanto carisma che gli permette di dire ciò che gli passa per la testa. Lui vuole essere giudicato per il suo operato e secondo me non ha sbagliato. insieme a Pioli è la dimostrazione di gente che parla poco e lavora molto e lo0 dimostrano i risultati. Champions? Il campionato non è quello normale che conosciamo ma dall’anno scorso è cambiato totalmente. Se avessero giocato subito Juventus-Napoli gli azzurri sarebbero stati favoriti. Napoli ha un organico superiore ad Atalanta e Milan ma la spunterà chi ha una condizione migliore. Il Napoli oggi vive un buon momento di forma e ci sarebbe masochismo nel parlare ogni giorno di un allenatore nuovo. Anche perché i calciatori sono bravi a scaricare le colpe e le responsabilità”.