Walter De Maggio, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’ per rispondere alle dichiarazioni di Sacchi sullo scudetto del 1990 perso dal suo Milan, per mano del Napoli.: “Sacchi è un grande e per questo fa ancora più male sentire queste parole da lui sullo scudetto del 1990. Truffa? Non è normale. Cosa penso io? Secondo me ne hanno parlato sia lui che Van Basten perchè evidentemente non l’hanno ancora digerito”.