De Giovanni: “Voglio dire una cosa a Sacchi! Sarri alla Juve? Per un po’ non ho voluto sentirlo…”

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Essere primo nelle classifiche dei libri è sempre un’emozione speciale e ringrazio quanti mi seguono con affetto e partecipazione. Non nascondo che baratterei questo primo posto con un altro primo posto. Le parole di Sacchi sullo Scudetto del 1990? Su 116 Scudetti assegnati, al Sud se ne sono vinti 3. Se anche uno dei due vinti al di sotto di Roma viene definito “truffa”, vuol dire che la storia di questo campionato è tutta una truffa. Nel 1990 il Napoli meritò quel titolo. Perchè parlano di truffa solo oggi e non l’anno successivo? Perchè solo ora queste denunce? Ad una grandezza sul campo di Sacchi e Van Basten non corrisponde una grandezza umana. C’ero quando il Milan vinse il suo Scudetto battendo il Napoli al “San Paolo”: tutti applaudirono, in piedi, con grande sportività. Il Napoli di Sarri è il più bello mai visto per il gioco espresso. La squadra era senza grandi campioni o fuoriclasse. Maurizio è un amico, persona amabilissima. Quando arrivò alla Juventus, per un periodo non ci sentimmo: non volevo augurare il male ad un amico. Non va dimenticato che Sarri è professionista, al di la della narrazione che gli è stata costruita intorno. Quando diceva alcune cose in conferenza, vedi la conquista del “palazzo”, ci credeva davvero. Lo Scudetto lo vinse: Inter-Juve fu una cosa assurda. Confermare Gattuso? Dipende dalle alternative. La conoscenza dell’ambiente napoletano è fondamentale. Iniziare da capo tanto per, sarebbe controproducente. Pare ci siano falle insanabili. Il silenzio stampa, poi, fa male alla squadra“.