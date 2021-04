Cobolli Gigli: “Giuste le esclusioni da parte di Pirlo. Juve-Napoli? Vi spiego le mie sensazioni”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Le esclusioni di McKennie, Dybala ed Arthur? Dato lo stato attuale della Juventus, guardate Perugia, occorre una reazione forte ed esemplare da parte della Juventus. Giusto non convocarli. Tengo alla partita con il Napoli e sono contento che gli azzurri abbiano recuperato il gioco ed i calciatori che sarebbero scesi in campo lo scorso ottobre. Mi preoccupa tuttavia il derby: il Torino è in una situazione disperata, ai limiti dell’ultima spiaggia, sarà un derby molto duro dal punto di vista fisico, mi auguro che nessun calciatore di entrambe le squadre possa farsi male”.