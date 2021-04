Venerato: “Prima del match contro la Roma, il Napoli ha parlato con l’entourage di Fonseca”

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Penso che i tempi per la scelta dell’allenatore potrebbero essere più lunghi di quelli previsti. Non penso che a maggio si conoscerà già il nome del prossimo mister. Oggi ADL ha parlato con i suoi collaboratori ed hanno deciso che non si sceglierà uno perché gli altri sono occupati, c’è bisogno di calma per scegliere quello giusto. Il Presidente è proiettato verso Inzaghi e Fonseca. L’allenatore della Lazio potrebbe rompere con Lotito, ma c’è anche alla Juve in pressione. Mentre, l’ultimo colloquio tra il Napoli e l’entourage italiano del mister della Roma è arrivato il venerdì prima della gara contro gli azzurri. Mentre, per quanto riguarda Juric e Italiano possono interessare anche se si dovesse arrivare in Champions. Mentre Diosini solo in caso di Europa League”.