La Juventus perde un altro giocatore in vista della sfida della prossima settimana contro il Napoli. Infatti i bianconeri hanno comunicato tramite i propri mezzi ufficiali la positività al Covid 19 di Leonardo Bonucci. Di seguito il comunicato: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.