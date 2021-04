TMW – Parla l’agente di Jorginho: “Rimarrà al Chelsea! Niente Napoli per lui”

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha lasciato importanti dichiarazioni sul suo assistito nelle ultime ore.

Come riportato dall’edizione di TuttomercatoWeb, il procuratore dell’ex Napoli ha precisato che Jorginho non tornerà al Napoli o in Italia in generale. “Parleremo del rinnovo con il Chelsea nei prossimi mesi, ma non andrà via. Resterà al 100% ai Blues”, queste sono state le parole di chi sperava in un ritorno nella nostra terra del centrocampista della nazionale italiana. Analizzando le suddette parole, sembra ormai certo che l’avventura in terra londinese dell’ex Napoli sia destinata a continuare ancora a lungo.

Il calciatore ha lasciato un ottimo ricordo a Napoli ed ultimamente è stato anche ospite in videochiamata su Canale 21, a sorpresa, con Marek Hamsik. Jorginho resterà al Chelsea, a questo punto è quasi una certezza.