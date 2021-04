Dietro l’affare concluso a gennaio tra il Napoli, Milik e l’Olympique Marsiglia spunta l’accorsdo per una rivendita immediata del giocatore fissata a 12 milioni di euro.

A rivelarlo è l’edizione odierna dell’Equipe, soffermandosi sull’accordo che il polacco aveva trovato con la Juventus. L’affare non si è concretizzato per il no del Napoli, in particolare del patron De Laurentiis. Un trasferimento che si potrà verificare in estate, vista questa particolare clausola presente nel contratto di Milik con i francesi.