La Repubblica: “Nuova chance per Meret”, le ultime in vista del Crotone

La sosta per rigenerarsi e indirizzare la stagione nel migliore dei modi. Kostas Manolas ha lavorato sodo al Training Center di Castel Volturno in questi giorni per rifinire la condizione e sentirsi finalmente pronto. L’obiettivo è offrire il suo contributo nella volata Champions che comincerà sabato al ” Maradona” contro il Crotone. L’ infortunio alla caviglia ha condizionato il suo ultimo mese e mezzo.

Il rientro col Sassuolo è stato negativo, quello con la Roma è durato troppo poco, quindi adesso il giocatore greco spera davvero di poter voltare pagina. Sarà lui il punto di riferimento della difesa del Napoli sabato, considerata l’assenza di Koulibaly per squalifica.

Gattuso chiede a Manolas una prestazione positiva per mantenere alto il rendimento del reparto arretrato: un solo gol incassato nelle ultime tre partite, è questo il dato da cui ripartire per inseguire con determinazione il quarto posto. Manolas dovrebbe agire in coppia con Maksimovic, anche lui rimasto ad allenarsi nella settimana dedicata alle nazionali. In alternativa, Rrahmani: il centrale kosovaro ha lavorato in gruppo dopo il problema muscolare, ma è probabile che parta dalla panchina.



L’altra novità è il rientro di Alex Meret, che ieri sera ha terminato gli impegni con l’ Italia di Mancini.

La sua stagione è stata in chiaroscuro finora: grandi prestazioni e qualche errore di troppo. L’infortunio (l’ennesimo)

di Ospina potrebbe regalargli un pizzico di continuità che il 23enne friulano deve sfruttare in attesa poi di decidere

cosa accadrà l’ anno prossimo.

Il dualismo è stato uno dei temi del Napoli attuale e andrà sciolto quest’ estate:

Ospina ha meritato i galloni da titolare, ma ad agosto compirà 33 anni e quindi la società dovrà fare una scelta

definitiva sui portieri, separati da dieci anni di differenza.

Il presidente De Laurentiis intende puntare ancora su Meret, ma molto dipenderà anche dalla guida tecnica. Se ne riparlerà, adesso la priorità è il Crotone e forse anche la Juventus. Meret rientrò in extremis proprio contro i bianconeri nel match di febbraio a Fuorigrotta e in quella occasione fu decisivo. Potrebbe concedere il bis nel recupero di mercoledì.

Tutto dipenderà dalle condizioni di Ospina, che ieri è parso rassicurante: «Pochi giorni e torno a disposizione, non c’ è frattura, solo una distorsione alla mano » .

Tra quarantott’ore, comunque, toccherà certamente a Meret, in campo da titolare per l’ ultima volta nella

trasferta contro il Sassuolo, finita 3- 3. Dopo quel pomeriggio di rimpianti, le vittorie contro Milan e Roma hanno

cambiato la prospettiva e bisognerà continuare così. Il Crotone può rappresentare la classica gara trappola, quindi la

tenuta in fase difensiva sarà decisiva. Nel quartetto spazio anche a Di Lorenzo e Mario Rui: il portoghese si è

rilanciato con la prestazione dell’Olimpico e punta a riprendersi con decisione il posto da titolare sulla fascia

sinistra