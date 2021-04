Il Roma – Petagna e Rrahmani si sono allenati con il gruppo

Petagna e Rrahmani si sono allenati con il gruppo e il loro rientro è vicinissimo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Roma, secondo cui entrambi hanno ottime possibilità di essere convocati contro il Crotone. Due recuperi importanti che si uniscono, però, alle sue indisponibilità di Demme e Ospina. Entrambi non hanno riscontrato infortuni seri e dovranno svolgere un programma di riabilitazione per tentare il tutto per tutto contro la Juventus. Ad ogni modo sarà una gioia rivedere in campo l’attaccante ex Spal(fermo ai box dalla gara casalinga contro la Juventus) e poter contare su di lui nel tutto per tutto per entrare in Champions.

Petagna ha dimostrato di poter far bene anche in assenza di pedine importantissime come Mertens ed Osimhen. Sarà un valore aggiunto.