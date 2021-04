Nelle ultime ore si sta discutendo molto riguardo il festino organizzato dal centrocampista Juventino McKennie, dove erano presenti più di 10 persone. Tra gli invitati, anche Arthur e Dybala. Proprio quest’ultimo ha scritto su Instagram: “So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso”.