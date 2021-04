Raffaele Di Fusco, ex portiere e allenatore dei portieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Sogno nel Cuore su 1 Station Radio. L’ex portiere ha parlato di Meret e della sua situazione a Napoli: “Meret doveva essere titolare da subito. Infatti il friulano arrivando a Napoli ha perso due anni di crescita giocando senza continuità. Per ora non si può definire come buono o cattivo investimento, naturalmente anche lui ha avuto molti problemi infortunandosi spesso”.