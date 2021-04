CorrMezz – Tantissimi punti persi con le piccole, è presto pensare alla Juve

Il Napoli ha buttato tantissimi punti contro le medio-piccole in questa stagione.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, contro il Crotone non dovrà essere fatto il medesimo errore per arrivare alla Juventus con tre vittorie consecutive. E’ un leitmotiv che gli azzurri si portano dietro dalla prima giornata di campionato e contro i calabresi sarebbe una disfatta clamorosa perdere altri punti. La classifica recita un quinto posto a soli due lunghezze dal quarto, soprattutto a causa di alcuni big match vinti e questo ha permesso al Napoli di poter dire ancora la sua per entrare in Champions.

Il bottino dei punti persi contro le cosiddette piccole recita quota 16 punti. Un numero infinitamente grande per una squadra come quella di Rino Gattuso, partita con ambizioni molto più grandi di quelle attuali.