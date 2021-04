Calemme: “Galtier è in cima alle preferenze di De Laurentiis: due aspetti convincono il patron”

Mirko Calemme, giornalista As, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli e del possibile futuro allenatore degli azzurri.

Ecco quanto dichiarato: “Galtier? Da quello che sappiamo, anche se ADL è volubile sul fascino di certi allenatori, Galtier è in cima alle sue preferenze. Potrebbe riportare Osimhen ai fasti di un tempo ed alterna il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Parla anche Italiano e il suo adattamento linguistico non sarebbe un problema. Il grande nome ha sempre il suo fascino, ma Napoli può essere una piazza ideale per gli allenatori che vogliono crescere come accaduto con Sarri e Mazzarri. Soumarè? Perchè il Napoli e non un’altra big?”.