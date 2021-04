Francesco Baiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Le nazionali creano sempre tanta apprensione agli allenatori. I calciatori, infatti, cambiano nazione e per gli allenatori è dura. Contro il Crotone i pronostici sono al favore del Napoli, però le partite vanno giocate con fame e attenzione. Non so se Osimhen sia effettivamente nervoso, però in caso fosse così c’è da capirlo. Credo sia normale abbia perso la condizione e ritrovarla non è semplice”.