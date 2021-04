Arrigo Sacchi: “Scudetto 90′? Siamo stati truffati”

In occasione del suo settantacinquesimo compleanno, Arrigo Sacchi ha rilasciato una intervista nel corso della trasmissione “Un giorno da Pecora” in onda su rai 2. L’ex allenatore del Milan è ritornato sullo scudetto vinto dal Napoli nel 1990:

“Quel campionato non lo abbiamo vinto perché ci hanno truffati. Alemao rimase a terra più del dovuto, la moneta non gli aveva potuto fare tanto male. Giocavamo meglio del Napoli e avremmo meritato di vincere lo scudetto. Dietro a quel campionato ci furono cose poco chiare alle quali la politica non è estranea ma è meglio che non parli altrimenti finisco in galera“.