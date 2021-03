Tuttosport: “Napoli, se uscirai indenne dall’Allianz Stadium la Champions è cosa fatta

L’edizione odierna di Tuttospost scrive del Napoli e della sua grande possibilità di conquistare il quarto posto in classifica, aggiudicandosi così l’entrata in Champions League per il prossimo anno.

Questo quanto si legge sul quotidiano: “Tanto ce ne sarà per tutti, soprattutto nella settimana che va dal 3 all’11 aprile e che potrebbe risultare decisiva ai fini della qualificazione in Champions: se gli azzurri usciranno indenni o vincenti mercoledì dall’Allianz Stadium, un posto tra i primi 4 sarebbe pressoché cosa fatta”.