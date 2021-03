Sportmediaset – Il Napoli guarda in Serie B per il nuovo allenatore. Quale futuro per Gattuso?

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Gennaro Gattuso e il Napoli sembrano ormai destinati a separarsi al termine della stagione. Il presidente De Laurentiis avrebbe in mente di sostituire il tecnico calabrese con un allenatore emergente, e il nome che al momento sembra essere in pole è quello di Alessio Dionisi, 41enne, italiano e attualmente sulla panchina dell’Empoli in Serie B.

La società azzurra apprezzerebbe il modo di lavorare dell’allenatore, ma resta il dubbio legato alla qualificazione in Champions League. In tal caso, si valuterà l’ingaggio di un profilo più esperto, come Fonseca.

Ma Dionisi piace. Il tecnico dell’Empoli ha un contratto biennale, e il club toscano chiederebbe un indennizzo da versare sotto forma di acquisto di un calciatore, che, sempre secondo Sportmediaset, potrebbe essere lo svizzero Nedim Bajrami, autore di una doppietta al Maradona in Coppa Italia.

Si parla molto anche del futuro di Gattuso, che interessa al Torino, solo nel caso in cui riesca a salvarsi, e alla Lazio, qualora Simone Inzaghi dovesse dire addio. Ma in vantaggio su tutti sembra esserci la Fiorentina, che avrebbe in mente anche Maurizio Sarri. La prima scelta per i viola resta Gattuso, per l’ingaggio più abbordabile, per i principi di gioco facilmente assimilabili e per le origini calabresi, le stesse del presidente Commisso.