Nazionali, i risultati dei calciatori del Napoli in campo questa sera

Diversi calciatori del Napoli sono scesi in campo questa sera con le proprie nazionali. Spicca la rete di Elmas nell’inaspettata vittoria della Macedonia sul campo della Germania, il numero 7 azzurro ha giocato tutto il match da titolare. Vittoria anche per Fabian Ruiz con la Spagna ed Hysaj con l’Albania, rispettivamente contro il Kosovo per 3-1 e contro San Marino per 0-2. Lo spagnolo è subentrato al 68′, mentre il terzino ha giocato tutti i 90 minuti. Sconfitta invece per Piotr Zielinski contro l’Inghilterra con la sua Polonia, finisce 2-1 con il 20 azzurro che ha giocato per 86 minuti. In panchina Meret, Di Lorenzo e Insigne nella vittoria dell’Italia sul campo della Lituania.