Alex Meret sarà il portiere del Napoli anche per la prossima stagione. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno, che spiega come Aurelio De Laurentiis non abbia intenzione di cedere il portierino azzurro, resistendo alle offerte di Roma ed Atalanta. Con Gattuso le gerarchie sono cambiate, con il tecnico calabrese che gli ha preferito spesso David Ospina, ma il futuro del Napoli è Meret.