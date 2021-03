L’Italia di Roberto Mancini chiude a punteggio pieno e senza reti subite questa prima tranche di partite di qualificazione ai mondiali. Gli azzurri battono anche la Lituania in trasferta grazie ad una rete in apertura di ripresa di Stefano Sensi e un rigore nel finale di Ciro Immobile. Finisce dunque 0-2, dopo un match a tratti di ordinaria amministrazione ma che ha visto anche alcune occasioni pericolose per i lituani. Da registrare che nessuno dei calciatori del Napoli è entrato in campo.