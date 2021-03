Il Messagero fa il punto della situazione sulla finale di Coppa Italia. La sede si deciderà nel Consiglio di Lega venerdi e per la prima volta dal 2008 non si giocherà a Roma, ma forse al Mapei Stadium. La Regione Emilia Romagna pagherà la Lega Serie A per circa 1 milione di euro. Il sogno è quello di far tornare i tifosi (in piccola parte) allo stadio per la finale, e tutto ciò non è da escludere.