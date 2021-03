In teoria il posto libero — considerando la chiamata di otto difensori — per l’Europa è uno soltanto: l’esterno destro che si aggiungerà al titolare Florenzi. A giudicare da convocazioni e presenze, Di Lorenzo era in vantaggio su Mancini e gli altri. Poi la “selezionabilità” di Toloi ha cambiato scenario. L’italobrasiliano dell’Atalanta viene da un campionato nel quale ha interpretato alla

perfezione il centrale di destra dei tre: il c.t. potrebbe impiegarlo sia al centro sia da esterno

che, in fase offensiva, si accentra, lasciando che il laterale sinistro si sganci. Probabile che

stasera Toloi e Di Lorenzo giochino entrambi anche se non assieme. In porta Sirigu. Per il terzo posto è Cragno-Meret“.

Così la Gazzetta dello Sport ha commentato le possibilità di Di Lorenzo e Meret di entrare nella lista dei convocati per disputare l’Europeo.