Fedele: “Sarri viene a una condizione. Tare al Napoli? Vi dico la mia”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro del Napoli durante la trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte. Ecco le parole rilasciate:

“In caso di qualificazione in Champions, Sarri potrebbe venire al Napoli. Ad oggi nessun giocatore è considerato incedibile. In caso di mancato quarto posto, è legittimo pensare a un cambiamento radicale. In caso contrario, si potrà investire sul mercato. Alla fine credo che Simone Inzaghi rinnoverà con la Lazio. Tare? Con Sarri no sicuramente, rimarrebbe Giuntoli. Aguero? Con Insigne, Lozano, Mertens e Osimhen non avrebbe senso. Al contrario se partisse Insigne, un pensiero sul Kun lo farei. Col Crotone sarà difficile, non va sottovalutato. Ribadisco quanto detto su Bakayoko, ha piedi poco educati e farlo giocare da regista è sbagliato“.