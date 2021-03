Dino Zoff: “Insigne può essere decisivo per la Nazionale”

Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto lo storico portiere del Napoli e della Nazionale Dino Zoff. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate:

“Da Lorenzo Insigne ci aspettiamo grandi cose, vediamo se non deluderà le aspettative. Mancini sta facendo un grande lavoro, ho ottime sensazioni in vista degli Europei. Non c’è una Nazionale più forte di noi al momento. Per quanto riguarda il campionato, la classifica rispecchia i valori delle squadre. La scelta di puntare su Andrea Pirlo non è stata sbagliata, dopo nove anni vincenti non è automatico ripetersi. L’Inter probabilmente vincerà il campionato. Gigi Riva senza dubbio era l’attaccante più temibile“.