Cucci: “E’ meglio se Insigne cerchi fortuna altrove”

Italo Cucci, durante la trasmissione Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa Insigne e la Nazionale. Ecco quanto estrapolato:

“A Mancini non importa essere Guardiola, la nazionale ora sta vincendo anche senza giocare benissimo. I grande allenatori devono saper essere bravi a gestire grandi talenti. A mio avviso Insigne farebbe bene a non rinnovare e andare in un altro club. Ricordo ancora quando una domenica fu fischiato da tutto lo stadio. Insigne non è mai stato un idolo napoletano, deve essere libero di giocare e tutte queste responsabilità che gli hanno attribuito gli hanno fatto male. Meglio per lui se cerca fortuna altrove.”