Crippa: “Senza le assenze il Napoli avrebbe potuto vincere lo Scudetto”

Massimo Crippa, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando del Napoli, a 1 Station Radio durante la trasmissione “Il Sogno nel cuore”. Ecco quanto estrapolato:

“L’Italia si qualificherà ai Mondiali senza alcun problema. Mancini ha fatto un buon lavoro anche se credo che non sia una delle favorite. Bisogna fare prima un ottimo Europeo. I calciatori che possono permettere di fare il salto di qualità sono Insigne, Chiesa e Verratti. A mio avviso Gattuso andrà via a fine stagione. Ha fatto un ottimo lavoro e ha portato una Coppa Italia a Napoli. Spero che il Napoli raggiunga la Champions. Gli azzurri avrebbero potuto ambire a qualcosa in più. Insigne è un uomo spogliatoio, Mancini punta forte su di lui. Lo scudetto andrà all’Inter mentre la Champions rimarrà fuori una tra Juve, Milan, Atalanta e Napoli”.