Due formazioni diverse contro Crotone e Juventus. E’ questo quanto riportato stamattina dal Corriere dello Sport in vista del doppio impegno degli azzurri in quattro giorni.

CONTRO IL CROTONE – Non ci saranno Ospina, Demme e Koulibaly. Spazio dunque a Meret, Maksimovic, Manolas, Mario Rui e Di Lorenzo in difesa. Bakayoko-Fabian sarà la coppia che coprirà il tridente Zielinski-Insigne-Politano a supporto di Mertens.

CONTRO LA JUVE – Meret in pole, considerando il problema di Ospina; Di Lorenzo e Manolas confermati in difesa ma con loro Koulibaly e Hysaj. E ancora: a centrocampo Fabian dovrebbe ritrovare Demme, l’ uomo al cui fianco riesce a esprimere con efficacia maggiore gioco e qualità, mentre in attacco, fermo restando Zielinski, Insigne e Mertens, potrebbe tornare dal primo minuto Lozano a destra.