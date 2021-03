Lazio-Torino si giocherà, il ricorso dei biancocelesti che chiedevano il 3-0 a tavolino è stato respinto e quindi la partita, così come Juve-Napoli, si deciderà sul campo. Intanto però la Procura Federale della Figc ha aperto un procedimento sulla squadra di Urbano Cairo. I granata non erano partiti per giocare il match dell’Olimpico, previsto inizialmente per il 2 marzo. La decisione era stata presa dall’Asl per l’insorgere di un focolaio Covid (variante inglese).

La Corte d’Appello vuole però verificare se casomai ci fossero stati motivi a disposizione del tecnico Nicola per non presentarsi a Roma. Si tratta di una misura necessaria, per capire le eventuali responsabilità del club.