Bagni: ” Il Napoli è la squadra più in forma. Conoscendo Rino, lui non rinnoverà”

Salvatore Bagni, ha parlato a Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” trattando un tema molto scottante in casa Napoli. Ecco quanto estrapolato:

“In questo momento il Napoli è la squadra più in forma del momento. Infatti la Lazio, la Juve e il Milan sono in difficoltà. Tutti i tifosi che richiedevano il bel gioco ora lo stanno vedendo. La testa è già a Torino, con tutto il rispetto per il Crotone. Demme aiuta molto Fabian. Se Lozano deve essere schierato a Torino, allora almeno un tempo glielo devi far fare. Conoscendo Rino, lui non rinnoverà, De Laurentiis troverà un muro dinanzi a sé. Naturalmente ora ADL non vuole parlarne e vuole lasciare la squadra tranquilla. A mio avviso, se Koulibaly e Ruiz verranno sostituiti da Senesi e Zaccagni il valore sarebbe diverso, anche se a me piace Zaccagni, cercherei qualcosa di meglio di Barak se il Napoli punta alla Champions”.