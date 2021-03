ANSA: Nuove regole per Europei e Nations League

Il sito dell’ANSA ha riportato un importante cambiamento introdotto dalla UEFA in vista degli Europei e della Nations League. Di seguito il comunicato:

“L’UEFA ha ufficializzato la regola delle cinque sostituzioni nella fase finale degli Europei e della Nations League, compresi i Play-out. La regola è considerata pro-tempore, ma è stata ufficializzata oggi, anche per andare incontro alle esigenze delle varie squadri Nazionali. La pandemia, con annessi casi di positività, e il calendario strettissimo, hanno convinto i dirigenti del massimo organismo che gestisce il calcio in Europa a optare per i cinque cambi per ciascuna squadra e in ogni singola partita relativamente a queste due manifestazioni che sono organizzate proprio dalla confederazione europea“.