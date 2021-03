Ancora impegni per i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Il leader della difesa partenopea, Kalidou Koulibaly, sarà impegnato questa sera alle ore 20 con la il suo Senegal nel match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Il difensore centrale azzurro, con ogni probabilità, verrà schierato titolare per difendere la propria porta dagli attaccanti dell’Eswatini.