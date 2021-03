Moggi: “Gattuso? Se continua così potrebbe far cambiare idea al Napoli, chissà”

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il futuro della panchina del Napoli è difficile da decifrare: se Gattuso fa bene la società potrebbe lasciarlo alla guida, da vedere se lui accetta o ha giù chiuso la sua esperienza in azzurro nella sua testa. Se sto chiudendo un calciatore con il Napoli? No. In questa fase, se non scelgono l’allenatore, diventa difficile chiudere acquisti. Il prossimo allenatore va scelto in base alle caratteristiche della rosa.”