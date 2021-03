Milan, Ibra: “Nessuno come me alla mia età, dopo i 30anni sono diventato più forte”

“Io ho un problema: non sono mai soddisfatto” esordisce così Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese dal ritiro della nazionale è tornato a parlare di sé, della sua stagione e degli stimoli presenti e futuri al Champions Journal:

“Ho 39 anni, con quello che ho fatto potrei non lavorare più e fare comunque un’ottima vita d’ora in poi, ma ho sempre questa grande passione per quello che faccio. Voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori fare quello che faccio alla mia età: dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante per un giocatore e arriva il ritiro, io dopo i 30 sono diventato ancora più forte. Infortunio allo United non è stato facile per me, mentalmente, ma grazie alle persone che mi sono state accanto, sono tornato più forte di prima”: