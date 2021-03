Italia, Mancini: “Insigne ha giocato 180 minuti, ecco quando deciderò per la Lituania”

Il CT della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lituania, facendo anche il punto su Lorenzo Insigne.

“Lituania? Non ci darà spazio, sarà molto chiusa in difesa. E’ una squadra molto fisica e che difende bene, faranno meglio di come hanno fatto con la Svizzera. Inoltre è la terza partita, sarà molto difficile. Insigne? Dobbiamo valutare negli ultimi allenamenti le condizioni di tutti i giocatori. Lorenzo ha giocato due partite intere e domani valuteremo il suo stato di forma”.