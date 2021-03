FOTO – La SSC Napoli prepara il match contro il Crotone dopo la sosta per le nazionali!

Giornata di allenamenti a Castel Volturno, gli azzurri preparano il fondamentale match contro il Crotone di Serse Cosmi. La partita, prevista il prossimo sabato alle ore 15:00, sarà fondamentale per i partenopei per continuare l’inseguimento al quarto posto. Secondo il report (clicca qui per approfondire) oltre ad Ospina anche Demme si è dovuto fermare per un problema fisico! Gli altri partenopei presenti però sembravano carichi per la sfida come si evince dagli scatti pubblicati sui social ufficiali della SSC Napoli. Di seguito gli scatti in questione: