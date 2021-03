EuropeiU21, gli azzurrini si giocano il pass per i quarti, le formazioni ufficiali

L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato si gioca il pass per i quarti di finale dell’Europeo di categoria e alle 21 sfida la Slovenia allo stadio Ljudski vrt di Maribor. Gli azzurrini sono reduci dai due pareggi contro Repubblica Ceca e Spagna e al momento occupano il terzo posto del Gruppo C.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Pobega, Maggiore, Frattesi, Sala; Raspadori, Cutrone. ALL.: Nicolato.

A DISP.: Plizzari, Cerofolini, Bellanova, Frabotta, Ranieri, Pirola, Colombo.

SLOVENIA (4-2-3-1): Vekic; Zinic, Zaletel, Karic, Kolamanic; Gnezda Cerin, Petrovic; Matko, Elsnik, Prelek; Celar. ALL.: Acimovic.

A DISP.: Luk Leban, Turk, Gorenc, Stojinovic, Brekalo, Ploj, Svetlin, Rogelj, Horvat, Ogrinec, Medved, Kolobaric.