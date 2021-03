Crotone, Preiti: “Ounas da noi è un lusso, merita una big per le sue qualità. Ecco cosa gli manca”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonello Preiti, collaboratore dell’area tecnica del Crotone:

“Luperto? Il Napoli è stato di parola concedendoci il prestito di Sebastiano all’ultimo giorno di mercato. Luperto è un ragazzo che ha fisicità e buone qualità. Il suo percorso è ancora lungo per approdare ad un grande club, ma ha tutte le qualità per riuscirci”.

“Ounas? Per noi è un lusso, è un giocatore di un altro livello di certo non per la lotta salvezza: gli scout del Napoli ci avevano visto lungo quando l’hanno preso, per confermarsi a Napoli ha solo bisogno di continuità ma ha delle qualità assolute, da grande squadra”.