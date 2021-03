Corte d’appello su Lazio Torino: “Il provvedimento dell’ASL piemontese desta più di una perplessità”

Nella giornata di oggi, la Corte sportiva di Appello ha sancito il rinvio di Lazio-Torino che dunque verrà giocata regolarmente! Contrariamente a quanto chiesto dalla società bianco celeste che chiedeva la vittoria a tavolino, il match verrà disputato ma la sentenza di oggi fa discutere. Infatti se per Juventus-Napoli, la stessa corte dichiarò sleale il comportamento assunto dalla società partenopea, questa volta ha fatto un passo indietro.

Nonostante la decisione presa sul destino del match infatti, parte della sentenza recita così: “Questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti, il provvedimento, a carattere interpretativo, adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta più di una perplessità“.

Il comportamento del Napoli dunque, con il successivo appello al Collegio di Garanzia del Coni, ha creato un precedente unico che ha cambiato completamente il modo di interpretare queste delicate situazioni.

Ricordando infatti la sentenza in occasione di Juventus-Napoli, la stessa Corte infatti si espresse assegnando la vittoria ai bianconeri e il punto di penalizzazione ai partenopei in questo modo: “Questa Corte, esaminata la ponderosa documentazione di causa, ritiene, conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente“.