AS – Juve su Aguero: si prospetta un’asta per assicurarsi il Kun

L’addio di Sergio Aguero a giugno al Manchester City, annunciato ieri sui social, può creare scompiglio nel mercato estivo, con tanti club interessati all’attaccante argentino. Il “Kun” piace da tempo a Barcellona, Paris Saint-Germain e anche alla Juventus. Secondo As l’amicizia con Leo Messi potrebbe essere un fattore determinante per la scelta futura di Aguero: il ritorno di Laporta alla presidenza del Barcellona potrebbe favorire la conferma della “Pulce” e l’arrivo del “Kun”. Se invece Messi volasse al Psg, allora sarebbero i francesi a essere in pole position per l’attaccante in scadenza con il City.

Anche il Real Madrid e la Juventus sono in agguato: i bianconeri, secondo As, avrebbero individuato in uno tra Moise Kean e Aguero il partner ideale per Cristiano Ronaldo. Il trasferimento dell’argentino inoltre potrebbe portare a un effetto domino: se andasse al Psg, potrebbe spingere Mauro Icardi verso la Juve; se invece andasse al Barcellona, spingerebbe verso altri lidi Erling Haaland, attualmente molto vicino ai blaugrana.