Albania, Duka: “Hysaj? Se fossi nel Napoli non lo darei cosi facilmente, può fare ancora la differenza”

Il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Elseid Hysaj:

“E’ un giocatore che per l’età che tiene, ancora giovane, vanta tanta esperienza se fossi nel Napoli me lo terrei molto stretto perchè può dare una grossa mano. Contro l’Inghilterra le due chance che abbiamo creato sono venute proprio grazie a Elseid, ha fatto un’ottima partita. Lui ha una duttilità incredibile, non ha problemi a dovere giocare a destra e o a sinistra. A lui piace la città di Napoli, ormai è diventato napoletano e penso che vorrebbe continuare con la maglia azzurra”.