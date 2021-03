Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Il mio assistito non verrà mai al Napoli, resterà alla Roma. È questa la decisione giusta, perché deve tanto a quel club. Come allenatore non penso possa arrivare Fonseca, mentre Juric lo vedo probabile”.