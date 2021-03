Ultim’ora che sa di clamoroso: Sky perde ancora. Fumata nera per l’assegnazione delle 3 partite di Serie A. Durante la discussione, avvenuta questo pomeriggio, non è stato raggiunto il quorum dei 14 voti (solo 13 favorevoli). Servirà ora un nuovo bando per il pacchetto dei 3 match in coabitazione con DAZN. È anche possibile che entrino in scena nuovi pretendenti (Amazon e Mediaset). Lo riporta Nicolò Schira sul suo profilo Twitter.

Fumata nera per l'assegnazione delle 3 partite di #SerieA a #Sky. Non raggiunto il quorum dei 14 voti (solo 13 favorevoli), servirà ora un nuovo bando per il pacchetto dei 3 match in coabitazione con #Dazn. Possibile l'ingresso in scena di nuovi pretendenti (Amazon e Mediaset) — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 29, 2021