Napoli sempre vigile sul mercato in entrata. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Giuntoli avrebbe messo nel mirino Adam Hlozek, calciatore dello Slavia Praga che si sta mettendo in mostra all’Europeo Under 21 con la Repubblica Ceca. Sull’attaccante classe 2002, però, ci sarebbe la concorrenza di tantissimi club: Borussia Dortmund, Lipsia, West Ham, Milan e Juventus.