Sportmediaset – Il Napoli ha in pugno Zaccagni, ma lui è affascinato da un’altra squadra italiana

Mattia Zaccagni è sicuramente uno degli calciatori del momento e l’uomo in più che ha permesso a Juric di disputare una grande stagione, finora, con il Verona. Il suo futuro è però lontano dalla squadra gialloblù. Secondo SportMediaset il Napoli ha già l’accordo con i dirigenti veronesi e con il giocatore, a cui è stato offerto un ingaggio da 1,5 milioni di euro all’anno. Il centrocampista però, saputo dell’interesse anche del Milan, ha rallentato l’operazione.

La società rossonera ha fatto sapere al Verona di essere interessata a Zaccagni. A differenza di quanto fatto dalla società azzurra, non ha però presentato un’offerta ufficiale. La richiesta di informazioni sarebbe però bastata a Zaccagni per titubare della corte partenopea e valutare l’eventuale opzione messa sul tavolo dal Milan. L’addio di Gattuso (ormai probabile) alla panchina del Napoli è stato poi un altro elemento di dubbio per il centrocampista dell’Hellas.