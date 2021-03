Schira: “Dalot-Milan, sarà addio!”. Affondo a giugno per Hysaj?

Nicolò Schira, giornalista, attraverso un tweet ha riportato le ultime novità in casa Milan sulla questione terzini:

Quindi, come evidenziato qualche giorno fa dal portale Sportitalia, i rossoneri starebbero pensando ad Elseid Hysaj a parametro zero come sostituto. L’albanese, dunque, vestirà davvero rossonero la prossima stagione?