A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Antonio Corbo di Repubblica per parlare del presente e futuro di Gennaro Gattuso.

“Futuro di Gattuso? Adesso inutile parlarne, sta facendo di tutto per portare il Napoli in Champions League, però resta un po’ offeso dal trattamento che ha ricevuto nell’ultimo periodo, anche da De Laurentiis. Comunque, i rapporti a fine anno si scioglieranno e il Napoli sarà in dovere di ringraziarlo”.